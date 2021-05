Tallinna muusika- ja balletikool otsib konkursiga kunstiteost

Kunstikonkursi raames otsitakse siseaeda ümbritsevat keskkonda rikastavat, kaasaegse vormikeelega skulpturaalseid või installatiivseid lahendusi. Loodav kunstiteos võiks juhinduda märksõnadest «loovus», «energia» ja «pühendumine».

Otsitav kunstiteos peaks väljendama ühendkooli olemust, kaasaegseid rahvusvahelisi ambitsioone ning haakuma kontseptsioonilt muusika ja tantsu valdkonnast tulenevate ühiskondlike seostega. Ideelahenduse kontseptsioon peab võimaldama vaatajal tõlgendada autori(te) poolt välja pakutud ideed, olema kunstiliselt kõrgetasemeline, mõistetav ning atraktiivne.

Teos võib ühendada erinevaid kunstiliike, -vorme ja materjale. Kavandatav taies peaks olema ajas vastupidavast väärikast materjalist või materjalidest, eelistatult metall, looduslik kivi, betoon, klaas või nende materjalide omavaheline kombinatsioon. Taiese gabariitmõõtmed ei ole määratletud, kuid teos peab olema nähtav ja mõjus, sobituma ehitatava hoone ja ümbrusega.

Tallinna muusika- ja balletikooli hoone on projekteerinud arhitektuuribürood Atelier Thomas Pucher ja 3+1 arhitektid. Sisearhitektuuri autoriteks on T43 sisearhitektid ja maastikuarhitektuurse lahenduse on loonud TajuRuum.

Kooli arhitektuurne idee on luua salapärane koht linnaruumis: «Hajutades hoone funktsioonid krundi äärtesse, tekib selle keskele ainulaadne ja ootamatu avatud ruum – «Vaikuse aed». Sinna loodav aed sümboliseerib eesti metsa, mis on seal justkui tuhandeid aastaid omasoodu kasvanud. See vaikne ja rahulik paik annab võimaluse sügavaks mõtisklemiseks otse kesklinna südames, olles samas ümbritsetud elava majaga täis kunsti, tantsu ja muusikat,» kirjeldati teates.

Tallinna muusikakeskkooli, Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli ja Tallinna balletikooli ühinenud riigikoolis hakkab õpetust saama suurem osa tuleviku Eesti professionaalsetest muusikutest ja tantsijatest.

Kunstikonkursi žüriisse kuuluvad Tallinna muusika- ja balletikooli hoone arhitekt Markus Kaasik ning direktor Timo Steiner, Eesti kunstnike liidu esindajad Erik Alalooga ja Elin Kardja Eesti kunstiteadlaste ja kuraatorite ühingu esindajad Hanno Soans ning Kädi Talvoja. Hääletusõiguseta ekspertidena Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooli direktor Ivo Lille, Tallinna Balletikooli kunsti ja tehnoloogia õpetaja Inga Kruusmägi, Tallinna Muusika- ja Balletikooli hoone arhitekt Hanna-Liisa Mõtus ning kinnisvaraarenduse projektijuht Priit Püss Riigi Kinnisvarast.

Pärast kunstikonkursi võitja väljaselgitamist viib Riigi Kinnisvara läbi väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, et sõlmida võidutöö autori(te)ga leping teose tellimiseks ja paigaldamiseks summas 110 000 eurot, milles sisaldub ka autoritasu. Summale lisandub käibemaks. Auhinnafondi suurus on kokku 5500 eurot. Esimese koha saanud kavandi eest preemiat ei maksta, see sisaldub võitjaga sõlmitava hankelepingu maksumuses.

Võistlusjuhendi leiab Riigi kinnisvara kodulehelt.