Trammiliiklus Kopli suunal taastub homseks

Trammiliikluse taastumiseni on pikendatud bussiliini nr 73 liikumisteed ja avatud asendusliin Kopli ja Hobujaama peatuse vahel.

Avarii tõttu on trammiliini nr 1 liiklus katkestatud, 2. liini trammid aga suunatud liikuma Vana-Lõuna ja Suur-Paala vahele, kus nad sõidavad vabagraafiku alusel. Asfalteerimistööde lõpuni on suletud ka Mere puiestee Viru ringi suunaline autoliiklus.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sule sõnul sai trammitee aluskonstruktsioon veeavariis tõsiselt kahjustada ning vaatamata ka öösel tehtud töödele ei ole õnnestunud veel trammiliiklust avada: «Trammirööpad olid vajunud ning trammiteed tuli geopolümeeriga tõsta. Trammiliikluse avamiseks tuleb ka kaevik täita, tihendada ja asfalteerida, et vältida materjalide edasist liikumist trammiliikluse avamisel,» selgitas Sulg.

«Praeguseks on trammitee aluse rajamine ja õigele tasapinnale tõstmine lõpetatud ning käimas on teekonstruktsiooni taastamine, õhtul on töövõtjal kavas ka asfalteerimistööd,» lisas ta.