Tallinna haiglad hakkavad koroonaosakondi sulgema

«Kui meil on COVID-haigete hulk vähenemas ja kui see on sellel tasemel nagu täna, siis esimene loogika on ikkagi selline, et kõik põetavad oma haiged, kes on juba sees, ise ära. Teine loogika on see, et tänasel tasemel haiged püüame hospitaliseerida ainult nakkusosakondadesse,» lisas Sule.