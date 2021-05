VIDEO ⟩ Ratas Keskerakonna presidendikandidaadist: see nimekiri ei alga minu nimega

Kas te otsustasite täna ära, kas kavatsete presidendiks kandideerida või mitte?

Keskerakonna soov on leida president, kes omaks laiapõhjalist toetust. Täna me näeme, et seda kandidaati ei ole. Keskerakond on otsustanud, et seda kandidaati tuleb otsida nii erakonnast väljast kui ka erakonnast seestpoolt.

Kas teie enda kandidatuuri üles ei sea?

Täna ei ole Jüri Ratase kandidatuur üleval ja me peame leidma inimese, kellel on laiapindne toetus. Meie esimene soov oleks, et presidenti valiks Eesti inimesed, teatavasti seda praegu teha ei saa ja järgmine tööülesanne on valida riigikogus presidenti, kel oleks vähemalt 68 häält.

Kuna teil hääli koos ei oleks, siis kas teie isiklikult olete teinud enda sees otsuse, et teist ei saa järgmist presidenti?

Me alustame erakonnast seest ja väljaspoolt inimese otsimist ja kindlasti see nimekiri ei alga minu nimest.

Aga seal nimekirjas teie nimi on?

Meil pole sellist nimekirja.

Kas te enda kandidatuuri esimeste seas üles ei sea, kuna teil pole piisavalt toetust riigikogus?

Ma ütlesin täna erakonnakaaslastele, et minu soov on töötada selle nimel, et erakonda vedada kohalikele valimistele ja see on väga tähtis. Loomulikult erakonna esimehena ma seisan ka selle eest, et Keskerakond leiaks väärika kandidaadi, keda otsime nii erakonnast väljaspoolt kui ka seest, aga see eeldab, et ta peab saama laiapindse toetuse.

Kas teie otsuse taga on ka erakonda räsivad kriminaalsüüdistused ja Pädaste mõisa skandaal?

Minu otsuse taga on praegune poliitiline realiteet, pidades erinevaid konsultatsioone ja püüdes leida laiapindset toetust. Nende konsultatsioonidega tuleb jätkata. Tuleb leida see naine või mees, kes toob laiapindse toetuse. Ei, need küsimused, mis teie mainisite, ei ole selle otsuse taga.

Kes võiks olla see laiapõhjalise toetusega kandidaat, kelle Keskerakond välja käib?

Oluline on, mis on selle inimese väärtused ja põhimõtted ja meie soov on see, et president oleks Eestimaa inimesi ühendav, mitte lõhkuv. See on väga tähtis meie jaoks. Kui küsite, kas on konkreetseid nimesid, siis vastus on, ei ole.

Kas sõlmisite Reformierakonnaga koalitsiooniläbirääkimisi pidades kokkuleppe, et presidendikandidaadi otsinguid veab Keskerkakond?