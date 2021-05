Isamaa Suurkogu toimub 20. juunil Tartus

Isamaa volikogu esimees Sven Sester ütles, et volikogu toetas eestseisuse ettepanekut. «Suurkogu on vaieldamatult Isamaa selle aasta erakonnasisene tippsündmus. See on demokraatia pidupäev ning mul on hea meel, et erakonna liikmetel avaneb üle tüki aja võimalus koguneda ning langetada mitmeid olulisi otsuseid,» ütles Sester.