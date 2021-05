Seksuaalkasvatus võib ära hoida hilisema väärkohtlemise

Seksuaalsus on inimeses alates sünnist ja läbi kogu elukaare. Lapse inimõigus on saada seksuaalharidust. Eakohane seksuaalharidus toetab lapse ja noore turvalist arengut ega saa teda kuidagi kahjustada. Kui seksuaalharidus jääb puudulikuks, infot ei saada ei kodust ega ka koolist, hakkavad lapsed seda otsima internetist, pornost, sõpradelt ja satuvad ehk neid ära kasutada soovivate täiskasvanute peale, seega asjatundmatult või vääralt edastatud seksuaalharidus võib just neid kahjustada. Lapsevanematena või spetsialistidena on meie kohustus toetada ja juhendada lapsi ning noori sellel teel.

Varem või hiljem hakkavad kõik lapsed enda ja vastassoo keha vastu huvi tundma, ja seda mitte seksuaalses mõttes, vaid nad märkavad, et kehad on erinevad. Seksuaalharidus annab aga õiged vaated seksuaalsusele ja oluline on see, et see haridus tuleks pädeva inimese käest, kes seda teemat valdab ning kes oskab lapse iga arvestades asju selgitada.