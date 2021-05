Ligi 400 noort ebapärlikarpi lasti tagasi kodujõkke

«Meie kasvatusprotsess on selle võrra lihtsam, et jões on kalu, kes on nakatunud pihtvastsetega. Sealt on meil lihtsam edasi minna. Õnneks meil on veel suguküpseid vanu karpe, kes annavad järglasi, ja on piisavalt kalu, kes nende vastsetega nakatuvad, ja saame sealt seda eluringi jätkata,» selgitas Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaas.