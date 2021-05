Vallakeskuses langetati ebaseaduslikult riigimetsa

«Vallaametnik märkas, et puid on maha võetud, see koht paistab hästi silma,» rääkis Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla puudesalust, mis asub asulat läbiva Rakvere maantee ja Pähkli tänava nurgal. Tiheasustusalal puude langetamiseks on vaja valla raieluba, seda aga pole võetud.