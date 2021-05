Motolegend saadeti viimsele teekonnale

Tehnikahuviline nooruk alustas motospordi algtõdede tundma õppimist 1961. aastal ning juba kaks aastat hiljem saavutas ta oma esimese suure võidu. Ajavahemikul 1965–1985 võitis NSV Liidu kõigi aegade edukaim ringrajasõitja neljas masinaklassis 30 medalit, neist 21 kuldset ja pälvis rekordilised 56 etapivõitu. Teesalu on ka ainus tehnikasportlane, kes on suursõitudel võidutsenud nii mootorratta sadulas kui ka vormelauto roolis. NSV Liidu meistersportlase normatiivi täitis ta 1967. aastal ja suurmeistri nimetus anti talle 1978. aastal. Kolmel korral on Teesalu valitud aasta parimaks tehnikasportlaseks.