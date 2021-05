Nädalaga tõusis EKRE ja langes Keskerakonna toetus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 31,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 21,5 protsenti ja Keskerakonda 18,6 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

EKRE toetus tõusis nädalaga 1,2 protsendi võrra ning rahvuskonservatiivide toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kui uuringufirma Norstat erakondliku eelistuse küsitlustega alustas. Keskerakonna toetus langes nädalaga 1,3 protsendi võrra. EKRE edu Keskerakonna ees on nüüd 2,9 protsenti ning see pole varem nii suur olnud.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,5 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond 7,4 protsendiga ning Isamaa 4,9 protsendiga. Esimest korda alates eelmise aasta oktoobrist jäi Isamaa toetus alla viie protsendi.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 49,8 protsenti ja opositsioonierakondi 33,8 protsenti. Praeguste koalitsioonierakondade summaarne toetus on esimest korda langenud alla 50 protsendi.

Teadur Martin Mölderi sõnul toimus käesoleval nädalal erakondade teotuses võrreldes eelmise nädalaga kaks suuremat nihet – natuke enam kui protsendipunkti võrra langes Keskerakonna toetus ning umbes sama palju tõusis EKRE toetus. Norstati reitingute puhul kasutatava valimi suuruse puhul, milleks on 4000 küsitletut viimase kuu aja jooksul, on see märkimisväärne muutus.

«Keskerakonna toetuse langus oli tähelepanuväärne meessoost valijate ja eestlaste hulgas. Samuti on nende toetus viimastel nädalatel langenud vanemate kui 75-aastaste valijate seas. EKRE on aga oma toetust kasvatanud just ennekõike meessoost valijate ridades – selles valijate grupis ulatub EKRE toetus nüüd juba üle 30 protsendi. Meeste hulgas ollakse hetkel selgelt kõige populaarsem erakond Eestis. Teisel kohal oleva Reformierakonna toetus meessoost valijate seas on 26,4 protsenti,» ütles Mölder.