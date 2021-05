Harju tänavale rajatakse Valgevene režiimi ohvrite toetuseks lillepeenar

Miks 29. mai? Aasta tagasi 29. mail peeti Grodnos kinni Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa Sergei Tsihhanovski, kellega avati 2020.–2021. aasta poliitvangide nimekiri, kus praegu on 426 inimest.

Miks just Harju tänav 30? Tallinna lillepeenra loomise idee sai Valgevene maja kinnistu omanikult Heino Viikult. Temalt saadi ka täielik toetus ja õigus kasutada selle territooriumi kõrval asuvat veokit poiitilise objektina, et teavitada elanikke ja külalisi režiimi toime pandud igapäevastest inimsusevastastest kuritegudest, teatas Valgevene maja.

Hiljutised sündmused on tõestanud, et Lukašenka diktatuur ei ole ainult valgevenelaste probleem, vaid see ohustab kogu Euroopa stabiilsust.