Kesklinna tekivad uued rattasõiduvõimalused

Rattateede kampaaniaid on pealinnas olnud ka varem. Kui Edgar Savisaar veel linnapea oli, andis ta ükskord käsu, et olgu Tallinnas palju rattasõidukõlblikke teid. Tublid alluvad võtsid kätte ja asusid kõnniteedele jalgratta kujutisi joonistama. Üks selline näide on Suur-Ameerika tänav. Piktogrammid kulusid ajapikku asfaldilt maha, aga kesklinna suuna kõnnitee oli veel üsna hiljuti kirjas kui jalakäija- ja jalgrattatee.