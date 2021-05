AstraZeneca ümber on pikemat aega tiirelnud erinevaid tõdemusi: küll on see sobilik vaktsiin kõikidele, küll üle 60-aastastele ja lõpuks üle 50-aastastele. Muidugi rõhutatakse, et ka nooremad, kes on AstraZeneca kaitsesüsti saanud, ei pea muretsema. Postimees uuris, kuidas on läinud nüüd digiregistratuuri järgi kõige rohkem furoori tekitanud vaktsiinil.