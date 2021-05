Nädalavahetusel tähistatakse Lahemaa rahvuspargi juubelit

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et just Lahemaa kui esimene ja vanim rahvuspark andis olulise tõuke eestlaste rahvusliku eneseteadvuse tõusule toonases NSV Liidus. «Kauni looduse ja ajaloolise pärandi poolest rikas Lahemaa on meie südame külge kasvanud ja jätkuvalt oluline tänapäevalgi,» ütles ta.

Keskkonnaameti peadirektor Riho Kuppart tõdes, et Lahemaa rahvuspargi väärtused on tugevana püsinud just tänu heale koostööle kogukonnaga. «Keskkonnaamet tänab kõiki, kes löövad aktiivselt kaasa rahvuspargi koostöökogu tegemistes. Lahemaa 50. sünnipäeva ühine tähistamine läbi aasta toimuvate sündmuste jadana on järjekordne suurepärane näide ja tõestus sellele, et nii kohalikud kui ka pärandi- ja looduskaitsjad hoiavad ja armastavad Lahemaad, meie esimest rahvusparki,» ütles Kuppart.