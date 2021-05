Helme soovitus Kaljulaidile: vastuvõtt Kuusikule Kadriorus, pärast ühine pressikonverents

Kersti Kaljulaid lubas, et kui Kuusik osutub süütuks, on ta valmis esimesena vabandust paluma. Nüüd tõi Helme selle lubaduse välja ning nentis, et nende hulk, kes nüüd vabandust paluma peavad, on üsna pikk. «Võtke aga ritta,» ärgitas Helme sotsiaalmeedias.

«Kaljulaidi puhul ei piisa muidugi mokaotsast tehtud mõminast, vaid proportsionaalsus eeldab ikka suurejoonelist sõud. Vastuvõtt Kadriorus, pärast ühine pressikonverents koos kõnega süütuse presumptsioonist ja sellest, kuidas inimestele ei tohi haiget teha poliitilise punktivõidu nimel,» jätkas Helme.

Ta ootab ka, et vabandust paluksid kõik need reformierakondlastest ja sotsiaaldemokraatidest riigikogu liikmed, kes «nädalast nädalasse, kuust kuusse laimasid nii Kuusikut kui EKREt, nimetades meid kindlas kõneviisis naistepeksjate ja naistevihkajate erakonnaks». Ta lisas: «Te teadsite ju ise ka, et see on vale, aga tegite ikka. Paluge nüüd oma laimamise eest vabandust!»

Helme sõnul võeti Kuusik sihile ja tema elu hävitati, et teha päevapoliitilist peavalu erakonnale, mille poliitika ei meeldinud mingitele inimestele. «Nendel inimestel ei ole mingit moraali ega südametunnistust, nad teevad seda jälle, kui saavad ja kui nad sellise tegevuse eest ei maksa mingit hinda. Ärme lase neil praegu ilma hinda maksmata pääseda.»

Endise rahandusministri arvates oli protsess endise peaprokuröri, praeguse Parempoolsete likkme Lavly Perlingu suur samm poliitikasse. «Ma väga loodan, et tänane prokuratuur ei kavatse sellega edasi minna järgmistesse astmetesse. Ainus, mis nad sellega saavutavad, on järgmised häbistavad kaotused ja maksumaksja raha jõhker raiskamine,» kirjutas Helme.