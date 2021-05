Vabatahtlikud päästsid tänavu ligi 22 000 kahepaikset

«Vaatamata tavatutele oludele ei pidanud hulk inimesi paljuks tulla Eesti eri paigus hilisõhtuti teede äärde, et looduskaitse all olevaid loomakesi aidata. See teeb südame soojaks ning kinnitab, et inimestele pakub huvi ning läheb korda meie looduses toimuv. Suur aitäh kõigile vabatahtlikele,» ütles algatuse «Konnad teel(t)» eestvedaja Henry Timusk.