Õhuvägi lennutab Kevadtormil üle 30 lennuvahendi

«Selle aasta Kevadtormi märksõnad on õhuväe ja maaväe üksuste väga hea koostegutsemine ning uue ja võimsa lennutehnika kasutamine. Lennutehnika on õhuoperatsioonide jäämäe tipp, kogu operatsiooni planeeris ja juhtis õhuväe juhtimiskeskus ning toetasid õhuseiredivisjon ning lennubaas. Sel aastal läks kõik õlitatult, suur tänu ka meie liitlastele nende suure panuse eest,» ütles õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk.

«Koostöö on olnud suurepärane! Ühisharjutused 2. jalaväebrigaadiga on meile andnud mitmeid õppetunde. Lisaks oleme koos töötanud ka 1. jalaväebrigaadi ja 1. lennundusrakkerühmaga Suurbritanniast. Samuti on õppus võimaldanud jõud ühendada ka Eestis õhuturbe missioonil oleva Itaalia F-35 eskaadriga. Kõik õpivad siin Kevadtormil midagi, näiteks meie oleme enda süsteeme täiustanud ning õppinud Eesti ja siin tegutsemise kohta,» ütles USA rakkerühma Gunfighters ülema abi major Nikolas Folgert, kelle sõnul suurendab see koostöövalmidust.