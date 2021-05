Varro Vooglaid presidendile: mõned read Facebookis ja ongi korras?

Kuusiku ametivande andmise ajaks 29. aprillil 2019 riigikogu saalist protestiks lahkunud president Kersti Kaljulaid ütles oma sammu kommenteerides, et kui lähisuhtevägivalla kahtlused Kuusiku kohta peaksid osutuma alusetuks, on ta esimene, kes tema ees vabandab.

«Ülemöödunud kevadel lahkusin riigikogu saalist ajal, mil Marti Kuusik andis ametivande ministriametisse asumiseks. Süüdistused, mis toona avalikuks said, olid nii tõsised, et ma ei saanud käituda teisiti. Nii ränkade kahtlustuste alla langenud inimesel ei ole võimalik edukalt kanda ministrivastutust. Juba toona ütlesin, et kui süüdistused tõendamist ei leia, vabandan Marti Kuusiku ees. Täna on Viru maakohus teinud oma otsuse, milles ütleb, et süü ei ole leidnud tõendamist. Vabandan Marti Kuusiku ees,» kirjutas Kaljulaid.