Kuusiku protsessi tunnistaja: nii kaua, kuni end mäletan, mäletan ka seal peres vägivalda

Kaunissaare postitus toimetatud kujul täismahus:

«Ma olen sellel teemal vait olnud. Väljaarvatud siis, kui 2019. aastal olin üks neist, kes andis ajakirjandusele vihje, et Marti on vägivaldne ja olin ka üks nendest, kes julges kohtusse tunnistama minna. Nii kaua, kuni end mäletan, mäletan ka seal peres vägivalda, kes on minu blogi lugenud, siis just nende pere oli mulle «eeskujuks», et ma ei taha ühel päeval ärgata ja avastada, et olen elu parimad aastad vägivallatseja kõrval mööda saatnud.

Mul on väga kahju lugeda, et ühiskonnas, kus ärgitatakse lähedasi politsei poole pöörduma, nullitakse see ära. On olnud küll juhtumeid, kus naine on ära tapetud ja kõik ahhetavad ning ohhetavad, et miks keegi varem midagi ette ei võtnud. Nüüd mina ja paljud mu tuttavad (pool suguvõsa saab mu sõnu kinnitada, kui nüüd keegi mind kohtusse kaevata tahab) võtsime midagi ette, aga kahjuks oli esimese astme kohtuotsus selline.

Küll aga ei kaota ma usku Eesti õigusriiki ja loodan südamest, et edasi kaebamisel siiski võetakse lähikondsete tunnistusi faktidena arvesse! Kuidas me muidu LSV-t (lähisuhtevägivald) meie ühiskonnas vähendame, kui ohver ei ole valmis rääkima, aga lähedased on?!