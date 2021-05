Doonorid kutsuvad Postimehe abil inimesi verd loovutama

Püsidoonoritel võimaldab sotsiaalreklaamikampaania Postimees.ee-s vaid ühe klikiga teada saada, kas nende veregrupi verevaru on parasjagu piisav ning registreerida end sobivas kohas vereloovutusele. Uued doonorid leiavad samast koheselt info selle kohta, kus ja kuidas on võimalik verd turvaliselt loovutada.

«Selleks, et meie haiglates saaks jätkuda erinevate haigustega patsientide ravimine on kriitilise tähtsusega stabiilsete verevarude olemasolu. Doonorile on vereloovutus igati turvaline ka COVID-19 levikuperioodil,» ütles Lellep.