Viie lapse ema tühjendas vanaprouade pangakontod

«Emme, see on väga äge, et sa aasta ema oled,» hõikas üks Merikese viiest lapsest mõni aasta tagasi ühe Eesti maavalitsuse saalis tunnustusüritusel. Värskelt ühe pisikese Eesti maakonna aasta emaks valitud naine rääkis tunnustust kommenteerides, et kõik poeskäigud tehakse koos perega ning ehkki see võib minna kulukamaks kui muidu, just niiviisi lapsed kombeid ja käitumist õpivadki. Ent tublil ja kogukonnas lugupeetud emal oli saladus, mis viis paar aastat hiljem naise meeleheites kuritegelikule teele.