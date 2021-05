Soome piirangud suretavad Eesti reisiärisid

Restoraniettevõtja ja Olde Hansa omanik Auri Hakomaa nendib, et Soome küll ei ole ära keelanud soomlaste Eestisse tulekut, kuid hoiatuse sõnastuses on palju sellist, mis jätab inimestele mulje, et Eestisse tulek on ohtlik. FOTO: Madis Veltman