Kas ufod on ­maalased minema peletanud? Kas inimesed suuda­vad ise lennata? Tartumaa Tabivere põhi­kooli ja Jõgevamaa Puurmani mõisakooli õpilased ragistasid Postimehe palvel ajusid, milliseks on elu muutunud siis, kui 21. sajand on jõudnud täpselt poole peale. Homse lastekaitsepäeva puhul avaldame ­väljavõtte laste mõtetest ja valiku joonistusi.