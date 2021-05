Ocean Rebellioni üks asutajatest Rob Higgs ütles Falmouthi ajalehele The Packet, et Silja Europa teekond Eestist Suurbritanniasse ja tagasi on umbes 5500 kilomeetrit pikk ja 60 000-tonnise laeva liigutamine tekitab suure ökoloogilise jalajälje. Ta lisas, et laeva mootorid töötavad süsteemide käigushoidmiseks ka kogu sadamas oleku aja, mis tekitab omakorda märkimisväärse koguse õhsaastet.