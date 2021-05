Metsanduse arengukava(ndil) on palju lahtisi otsi

«Väga üllatav viga on sõnastuses, mis tuleks kiiresti parandada: «Säästva metsanduse puhul raiemaht ei tohi ületada majandatavate metsade aastast juurdekasvu»,» tõi välja Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi säästliku metsanduse teadur Raul Rosenvald. Euroopa säästva metsanduse kriteeriumide järgi peaks viimane sõna olema «NETOjuurdekasvu» (umbes 70 protsenti juurdekasvust ehk tegelik maht, mida raiuda saab).

MAK 2030 kavandis pole kestlikku ehk jätkusuutlikku aastast raiemahtu arvuna üldse kirjas. «Numbrimaagia on huvitav matemaatika, aga metsanduse arengukava ei koosne ainult numbritest,» põhjendas keskkonnaminister Tõnis Mölder. «Tuleme numbritega allapoole, aga milline on täpne number, on vara öelda.»