Facebooki postitus läks tallinlannale maksma töökoha

Ljudmila töötas firmas Kinnisvarateenindus OÜ valvekoristajana viis aastat. Selle ametikoha sai naine tänu sellele, et juhtis Kumus ekskursioone. Kuna ekskursioonijuhi palk on väike, otsis Ljudmila lisateenistust. «Õnneks osutus vakantseks muuseumi valvekoristaja ametikoht, kus tuleb puhtuse eest hoolt kanda kogu päeva jooksul. Mulle see väga sobis, kuna oma tervisliku seisundi tõttu koristajana täies mahus töötada ei saa: mind vaevab pearinglus,» selgitas ta.