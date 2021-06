Prantsuse Lütseumi direktori Peter Pedaku arvates valis peaminister nende kooli välja ka sellepärast, et oli ise seal õppinud, kui sama koolihoones asus 7.Keskkool. Pedaku sõnul valmistati koolõpilaste kohtumist veteranpoliitikutega ette, lastes nei vastata küsimusele, millega seonduvad neile 19.- ja 20.august 1991.a? Üllatav oli direktori meelest, et esimene märksõna oli muusika ehk tolleagsed laulud mis on üle aegade püsima jäänud. Need on ka öölaulupeod, kuid kindlasti on väga tuntud Alo Matiiseni isamaalised laulud.