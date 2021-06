Kevadtormil lõppes lahinglaskmiste esimene etapp

«See õppus, mida ma täna keskpolügoonil jälgisin, on väga muljetavaldav ja peenhäälestatud. Korraldajad 1. jalaväebrigaadist on teinud suure töö. Kaasata liitlased, muutes neid terviku komponendiks, mis toetab jalaväelaste tegevust täpselt nagu teevad seda Eesti üksused, luua lahingutele sarnane taktikaline keskkond, kus ülemad saavad planeerida, teostada ja vajalikku toetust tellida - see kõik teeb meie tulevasi reservväelasi ja kaitseväge tervikuna tugevamaks,» ütles teisipäeval lahinglaskmisi vaadelnud Kevadtormi üldjuht kindralmajor Indrek Sirel.

«Kevadtorm on kestnud juba üle kahe nädala, kuid vaatamata sellele, et sõdurid on väsinud, nägin ma nende tegudes ja suhtumises tahet seda viimast vastast leida ning mättasse lüüa. Usun, et neil on õigus endaga rahul olla,» lisas Sirel.