Lasnamäe pole rahul Omniva pakutava postiteenusega

«Lasnamäe on Tallinna suurim linnaosa, kus elab ligi 120 000 inimest. See on piirkond, mis teenindab ka paljusid Pirita linnaosa ja Ida-Harjumaa valdade elanikke: siin käiakse koolis, lasteaias, kaubanduskeskuses, sportimas, vaba aega veetmas,» sõnas Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Sveti sõnul on paljud lasnamäelased viimase aasta jooksul kurtnud muret kehva pärast ning nüüd pöördus linnaosavalitsus Omniva poole, et leida olukorrale lahendus.

Lasnamäel asub kaks postkontorit, millest üks on Omniva peakontor, lisaks veel neli postipunkti, üks pakiväljastuspunkt ja 28 postiautomaati. Samal ajal on terves Tallinna linnas kaksteist postkontorit. Tartus, mis on rahvaarvu poolest Lasnamäega võrreldav, töötab viis postkontorit ning neist kolm on üksteisest 1,5 kilomeetri kaugusel.