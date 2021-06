Tallinna kiirabi juht Raul Adlas ütles Postimehele, et aprilli lõpus vaktsineerimata töötajatest osa on tänaseks vaktsiinisüsti saanud. Nendega, kes pole veel vaktsineeritud ja vajavad mõtlemisaega või on põhimõtteliselt koroonavaktsiini vastu, kohtutakse alates 1. juunist.