Eesti Karusnahaliidu juhatuse liikme Tarmo Kattago sõnul on see farmiomanike endi otsustada, kui palju nad investeeringute eest küsivad. «Ma olen kuulnud, et see hinnalipik võib olla 10 miljoni euro kanti,» lausus ta. Harjumaal Karjakülas asuv Eesti suurim karusnahafarm Balti Karusnahk tegi hiljuti farmi 10 miljoni euro suuruse investeeringu, eelmise aasta lõpust seisab farm küll tühjana. Kattago tõdes, et kui ettevõtja on teinud investeeringu ja riik järsku mängureegeid muudab, peab riik investeeringu tagasi maksma.