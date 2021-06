Perling: edu võti on liikmete kaasamine

Endine peaprokurör Lavly Perling on poliitikas uus tegija: mullu novembris astus ta Isamaa liikmeühenduse Parempoolsed toetajaliikmeks, tänavu veebruaris liitus ta ka ametlikult erakonnaga. Tema juhiks pürgimise toetuseks on erakonna liikmed andnud 170 allkirja ning allkirju plaanitakse koguda reedeni, mil on kandidaatide ülesseadmise tähtaeg. Seni avaldatud nimekirjast ei leia ühegi riigikogu Isamaa fraktsiooni liikme nime peale Parempoolsetega liitunud Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa oma.