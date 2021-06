Eesti käivitab tänukampaania koroonakriisis proovile pandud lapsevanematele

Siinkohal on tema hinnangul oluline ühiskonnana ühte hoida, ligimest märgata ja vajadusel abikäsi ulatada. «Kui reeglid ja piirangud pidevalt muutuvad, siis tuleb arvestada, et on inimesi, kes võtavad seda kergemalt vastu. Aga on ka neid, kes vajavad tuge enda kõrvale, aga kui see tugi on ise ka nõrk, siis ma arvan, et see on koht, kus variseme kokku,» sõnab Berkman.

Tema sõnul on praegu väga oluline märgata seda, kui keegi käitub tavapärasest erinevalt, on ta liiga rõõmus või liiga kurb, kõiki teistsuguseid käitumisi tuleb tähele panna ja küsida kas kõik on hästi või kas saaks aidata.

Vägivald suletud uste taga

Aprillis sotsiaalministeeriumi poolt kohalike omavalitsuste seas läbiviidud küsitlusuuringust selgus, et nn koroona-aasta kasvatas ka koduseinte vahel toime pandava vägivalla juhtumeid. Küsitluse järgi on kõige enam vaimse tervise probleemidega kimpus just noored, lapsed ja pered, millele viitabki peretülide ja – vägivalla sagenemine.

Lapsevanemate kurnatusest ja märkamise ning tunnustamise vajadusest annab tunnistust ka märtsis Lastekaitse Liidu läbiviidud kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajate küsitlus, kust selgus, et lapsevanemad tundsid kriisi ajal kõige enam puudust vabast ajast, toetavatest sõnumitest ja abisaamise võimalustest. Ilmnes, et vanemad olid kurnatud ja väsinud, kuna tuli täita mitmeid rolle samaaegselt.

Berkmani sõnul sõltub seesuguste situatsioonide tõsidus erinevatest teguritest. «Esiteks mängib rolli see, kui suurel või väikesel pinnal on perekond koos. Mida väiksem on pind, seda rohkem ollakse ninapidi koos ning kuuldakse üksteist ja see on kindlasti palju keerulisem kui olukord, kus perekonnal on võimalik hajuda erinevatesse tubadesse,» tõi Berkman ühe näitena välja.

«Teiseks on oluline faktor see, kui pingeline on vanemate enda töö. Nendel juhtudel, kus kõik ebasoodsad asjaolud kokku langevad, võivad pinged muutuda n-ö «plahvatuseks». Seega mõni perekond ei pruukinud pandeemiaolukorrast väga hästi välja tulla,» selgitab SKA lastekaitseosakonna juht.

Tema kinnitusel näitab kogemus, et praeguses olukorras võivad sellised olukorrad võimenduda ning tekkida palju kiiremini kui tavaolukorras, kus kõigil on oma rütm, oma plaan ja oma tegevused.

Kampaaniaga lapsevanemaid tunnustama

Alates tänasest saab igaüks öelda tänu sotsiaalministeeriumi algatatud tänukampaaniale ka avalikult «Aitäh!» lapsevanematele, kes on Covid-19 kriisis oma lastele toeks olnud. Kampaaniaveebis www.aitähsulle.ee saab sisestada lapsevanemate nimed, kellele soovitakse tänu avaldada ning need tänuavaldused kuvatakse digitaalsetel reklaampindadel nii internetis kui linnaruumis, et pöörata tähelepanu erakordse aasta läbi teinud lapsevanematele.