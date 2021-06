Tallinna-Tartu maanteel testitakse väga pikka ja rasket veost

Schenkeri juhatuse liikme Kristo Vrageri sõnul on Eestis auto ja haagise maksimaalne pikkus 18,75 meetrit ning kõige laialdasemalt on kasutuses 16,5-meetrised masinad.

«Pikkade autorongide eesmärk on muuta linnadevaheline kaupade vedu efektiivsemaks ning 25,25-meetrise veosega saaks ühe sõiduga vedada tervelt 13 tonni jagu kaupa praegusest rohkem, mis on oluline sääst,» ütles Vrager.

Teoreetiline ülevaade säästust on olemas, kuid nüüd testitakse kolmel päeval Tallinna ja Tartu vahel kolme võrreldava täislaadungis autoga sõitmist, seda analüüsib transpordiamet, kes vaatleb seda, kas ja kui palju on pikem auto efektiivsem ja milline on mõju teedele ja keskkonnale.