«Viimane korraline hindamine oli aastal 2001. Ka siis oli teadmine, et see nelja aasta pärast toimub, aga erinevatel põhjustel on see 20 aastat viibinud. Nüüd me kirjutame seadusesse sisse, et korraliselt peab see toimuma iga nelja aasta tagant. Kuna meil on väga palju andmeid registrites, siis tõenäoliselt võib see muutuda täiesti automaatseks,» ütles Aab ja lisas, et viimase 20 aasta jooksul on maa hind seitse korda kasvanud.