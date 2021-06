OTSE ⟩ Kui avalik peab olema kohtumenetlus?

Reedel, 4. juunil toimub Tartus juba kahekümnendat korda Eesti kohtunike täiskogu, mille põhiküsimus on tänavu «Kui avalik peab olema kohtumenetlus?»

«Kohtuniku ülesanne on leida kompromiss avaliku ja ajakirjandusliku huvi ning seadusest tulenevate teabe avaldamise piirangute vahel. Väljakutseks on seejuures seaduses toodud regulatsiooni üldsõnalisus ja kohati ka lünklikkus ning vähene kohtupraktika,» leiab Harju Maakohtu kohtunik Elina Elkind. «Arvan, et siin ei ole must-valgeid lahendusi, vaid kohus peab menetluse avalikkuse küsimuses püüdlema võimalikult tasakaaluka ja põhistatud otsustuse poole.»