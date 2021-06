Malle Kobin tahab vangistuse edasi lükkamist ringkonnakohtult

Kaitsjad Aivar Ennok ja Alar Salu leiavad, et Kobini tervisliku seisundi tõttu tuleks vangistuse täitmisele pööramine edasi lükata kahe kuu võrra.

Maakohus selgitas oma määruses, et seadus annab võimaluse kaaluda vangistuse täitmisele pööramise edasilükkamist seoses haigestumisega, kui teda ei ole võimalik vanglas ravida.

Vangla on vastuses maakohtule kinnitanud, et Kobinile määratud ravi on võimalik tagada ka vanglas.