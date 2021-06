Sõnum jõudis lähedal Lahemaa rahvuspargis elava loodusetundja ja jahimehe Peeter Hussari kõrvu. Ta rääkis, et kui näiteks kolme pojaga emakaru võib-olla enam ohoo-efekti ei tekita, siis kuueliikmeline karupere on väga suur haruldus. «Kaks-kolm tundub selline tavapärane,» tähendas Hussar ja lisas, et neljaliikmelist seltskonda nähti eelmisel aastal sealsamas Võsu ümbruses. Kohalikud on trehvanud tuttavat karupere omi asju ajamas tänavugi.