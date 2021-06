Eesti lipu sünnipäeva puhul heisatakse reedel sinimustvalged lipud

Ühtsustunde väljendamiseks on ka kõik teised oodatud lippe heiskama, teatas riigikantselei esindaja neljapäeval. Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell 8 hommikul ning langetatakse kell 22.

4. juunil 1884 pühitsesid ja õnnistasid 24 Eesti soost üliõpilast sinimustvalge lipu oma tunnuslipuks. 19. sajandil rahvusliku ärakamisaja harjal sai tudengilipust rahvuslipp ning omariikluse saavutamisel kinnitati see riigilipuks. 2004. aastal ühendati rahvus- ja riigilipp Eesti lipuks.

Reede hommikul kell 7 toimub Eesti lipu piduliku heiskamise tseremoonia Kuberneri aias Toompeal. Tseremoonial peavad kõne riigikogu esimees Jüri Ratas ja Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei, õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kuberneri aeda on üles rivistatud vahipataljoni, kaitseliidu, naiskodukaitse, noorkotkaste, kodutütarde, skautide, gaidide, koolide ja isamaaliste ühenduste liputoimkonnad. Lipu heiskamist Pika Hermanni torni assisteerivad 20. Augusti Klubi ja Narva Eesti Seltsi esindajad.

Eesti Rahva Muuseumis Raadil on hoiul esimene Eesti lipp. Lipupäeval on avatud püsinäitus «Kohtumised», kus saab tutvuda ka Eesti esimese lipuga. Kella 12-14 toimub silla-alal sinimustvalgete käepaelte punumise õpituba. Liputuurid koos giidiga toimuvad kell 12, 14 ja 16. Kell 16 annab suvelaval, A-sissepääsu, ees puhkpilliorkester «Tamme» kontserdi. Kell 18 toimub A-alal kontsert «Helimaalingud» ERM-i kammermuusika sarjast koostöös Pille Lille Muusikute Fondi ja Tartu Linnavalitsusega. Näitusele ja kontserditele on sissepääs tasuta.