GALERII ⟩ Eesti lipp saab täna 137-aastaseks

Eesti Lipu Seltsi juhatuse esimehe Jüri Trei sõnul paneb veidi südant valutama asjaolu, et palju on teadmatust Eesti lipu kasutamisel.

«Kui Tallinna linna peal vaatame, siis tihti rikutakse lipuseadust: kas on lipud vales järjekorras või on valesti majale kinnitatud,» lausus Trei, kuid siiski peab ta kõige tähtsamaks, et Eesti lipp on kõigil selle heiskajatel südames.

«Laulusõnad juba ütlevad, et hoidkem oma lippu, see lipp ühendab eestlasi üle maailma. Eriti lipupäevadel on ilus öelda, et kui on lahkhelid, siis lipp ühendab ja aitab meid edasi lahenduste leidmisel,» sõnas Trei.

Varahommikusel lipuheiskamisel oli kohal ka endine poliitik Heinz Valk, kes leiab, et Eesti lippu võiks rohkem väärtustada. «Vaadakem kasvõi meie sõpru lääneriikides. Seal hoitakse riigilippu käes väga paljudel sündmustel, mitte ainult paar korda aastas, vaid lausa tavalisel argipäeval,» lausus Valk.

Tseremoonial pidas kõne ka peapiiskop Urmas Viilma, kes tõdes, et seekord on lipupäeval veidi kurb alatoon. «Kirikupeana ei ole ma kindel, kas Eesti riik, mille kaitsevägi andis Vabadussõja päevil Eesti kirikule tema esimese piiskopi, täna tegevkaplaneid ja orkestrit koondades enam kiriku eestpalveid hinnata oskab. Milliseks kujuneb eestpalvetest tahtlikult loobunud riigi kaitsevõime ja rahva kaitsetahe? Siiralt loodan, et vaenlasega kohtudes ei tõsteta mitte valge, vaid ikka sinimustvalge!» rääkis Viilma.

Eesti lipp loob koduse tunde

Eesti lipu päeva tähistama tulnud Erle lausus, et tema jaoks on lipp meie riigi sümbol, mis näitab, et see ongi Eesti. «Igal pool, kus sinimustvalget näen, tekitab see koduse tunde,» lausus ta.

Ka Eeriku jaoks on meie sinimustvalge olulise tähendusega. «See sümboliseerib Eesti riiki kui ka eesti rahvast, see liidab meid ühe lipu alla kokku. Ma vaatan Eesti lippu, ma näen ennast, ma näen oma sõpru, teisi eestlasi ja meie ajalugu,» ütles ta.

Gaidide liidu vormipluusis Liina tuli samuti varavalges Pika Hermanni juurde lipu heiskamisele. «Eks gaidid ole igal aastal esindatud kõikidel pidulikel sündmusel, nii ka sel aastal. Kuidas siis saab tulemata jätta,» selgitas ta ja lisas, et on tihti käinud Eesti lipu päeva hommikul lipu heiskamisel.