Kõlvart Seerile: Tallinn katab vaktsineerimiskeskuste kulutused juba praegu

Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer tegi Tallinna linnapeale Mihhail Kõlvartile (KE) ettepaneku, et linn toetaks vaktsineerimiskeskuste ülalpidamisega seotud kulude katmist.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on linn juba varasemalt vaktsineerimiskeskustele toeks olnud ja teeb seda ka edaspidi.

«Esmakordselt avati vaktsineerimiskeskused aprilli alguses Sõle spordikeskuses ja Tondiraba jäähallis, mille tarbeks lõi linn ka kõnekeskuse, kus sai vaktsineerimisele registreerida. Ühtlasi pakkusime vaktsineerimist läbi viivatele tervishoiuteenuse osutajatele linna pinda, sisseseadet ja arvutivõrku,» kirjeldas meer. Ta lisas, et turvalisuse tagas mupo ning lisaks osalesid linnasüsteemi töötajad vabatahtlikena vaktsineerimiskeskustes tugipersonalina

«Ka mais avatud Lääne-Tallinna Keskhaigla vaktsineerimiskeskusele Mustamäel kultuurikeskuses Kaja ning Ida-Tallinna Keskhaigla vaktsineerimiskeskusele Tondiraba jäähallis oleme taganud nii ruumid kui ka vajalikud tugiteenused, et kindlustada maksimaalne vaktsineerimise võimekus,» meenutas Kõlvart.

Ühtlasi nentis Kõlvart, et linn on valmis toetama rohkem kui kahe suure vaktsineerimiskeskuse avamist Tallinnas, juhul kui vaktsiinitarned suurenevad ja tervishoiuteenuse osutajad on valmis pakkuma meditsiiniteenust.