Liiklusõnnetuste uurimise komisjon tähistab 20. tegevusaastat

Ekspertkomisjoni esimehe Villu Vane sõnul ei ole liiklusohutust silmas pidades õnnetuste andmed alati piisavad. Andmeid kogub politsei ja me teame, kus juhtus, millal juhtus, mis juhtus ja kellega juhtus ning see on üldise statistika jaoks piisav. Kuid me ei tea, miks õnnetus juhtus, millised tegurid selle toimumist ja tagajärgi mõjutasid ning mida teha, et sarnaseid õnnetusi enam ei juhtuks. Õnnetusi süvitsi uurides kogutakse kõikide raskete liiklusõnnetuste kohta ühesugused andmed, mis võimaldavad paremat ja sügavamat analüüsi ja põhjendatud järeldusi ehk teame täpsemalt, mis teedel toimub.