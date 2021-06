Maris Lauri: Eesti ühiskonnas on mõned valusad saladused

«Eesti ühiskonnas on mõned valusad saladused, millest õnneks järjest enam räägitakse. See annab lootust, et me sellest painest ehk peagi pääseme. Isegi kui see tee ei ole emotsionaalselt kerge,» ütles Lauri.

Ministri sõnul tuleb vägivallaga seotud lugudele tähelepanu pöörata ja võtta aega mõelda selle üle ka siis, kui karistuse määramise aeg on ümber. «Me ei saa sellest lahti, kui ühiskond sellest ei räägi. Kas neid tegusid tuleb karistada? Loomulikult! Kuid rääkida tuleb neist tegudest ka siis, kui karistada enam ei saa,» rõhutas ta.

«Inimene kaitseb end tihtipeale sellega, et püüab unustada oma halbu tegusid. Ma ei räägi õigustamisest ja eitamisest. Räägin püüdest halvad asjad unustada, muuta nad üksikuteks, kuivadeks faktideks. Kui suudame pahateo tegija panna mõistma oma teo ekslikkust ja selle mõjusid kannatanutele, panna ta jõudma ka tegeliku sisemise arusaamani sellest, mida tema teod teistele põhjustanud on – alles siis on lootust, et ta neid enam ei korda,» ütles Lauri.

Lisaks peatus minister pikemalt eelarve teemadel, rõhutades veel kord, et joonlauaga lõikamist ta ei poolda.

«Eelarve kokkuhoiu põhjused on selles, et Eesti riik on mitmed aastad toimetanud üle oma võimete. Laenuraha võib kasutada rasketel hetkedel, kuid püsivalt ja oma põhitegevusi sellest katta ei saa ega tohi,» selgitas minister vajadust kokkuhoiukohtade leidmiseks.

«Mina ei ole joonlauga lõikamise usku, vaid arvan, et keerulised ajad on võimalus oma tegevused üle vaadata, mõelda, et mis on vajalik ja mis mitte, ning kas ja kuidas saab asju teha teisiti. Tegelikult sobib sama loogika ka inimestele oma isiklike rahaasjade ajamiseks, aga ka ettevõtteile, miks siis mitte riigile,» lisas ta.