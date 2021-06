Tallinn ei vallanda korruptsioonikahtlusega töötajat

«Loodame, et sel nädalal avalikuks saanud uurimine seoses riigihangete seaduse võimaliku rikkumisega keskkonna- ja kommunaalametis jõuab võimalikult kiiresti tulemuseni. Linn teeb politsei ja prokuratuuriga koostööd ja ka meie soov on nii kiiresti kui võimalik selgus saada. Keskkonna- ja kommunaalameti osas vaatab linna sisekontrolöri teenistus esmalt üle, kas kõik eelmise aasta lõpus ametile korruptsiooni ennetamise osas antud soovitused on rakendatud ning hindab riigihangetega seonduva valdkonna sisekontrollisüsteemi. Tuleb märkida, et riigihanked on nii seadusandlikul tasandil kui ka linna tasandil hästi põhjalikult reguleeritud valdkond,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart.