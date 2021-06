Tallinna vanalinnast leiti keskaegne adrajälgedega põld

See, et Nikolai kiriku juures on hästi säilinud keskaegne kultuurkiht, oli ette teada. «Kui nüüd hakati kiriku juures küttetorustikku ehitama, siis loomulikult tuligi see kultuurkiht välja ja seal on mitmesuguseid leide. Kõige sensatsioonilisem oli, et looduslikul maapinnal on adrajäljed. See tähendab, et praeguse tänava kohal on kunagi põldu peetud,» rääkis linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna arheoloog Ragnar Nurk.