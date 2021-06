Kalurid kuival: räime on, aga püüda ei tohi

Sama käskkirjaga peatati kastmõrra kasutamine kalapüügivahendina. See oli tingitud asjaolust, et kastmõrraga kala püüdes pole võimalik vältida räime sattumist püünistesse suures koguses.

Minister tõdes, et aastane lubatud räimekogus neis kahes maakonnas on ammendunud. Ta lisas, et räime on võimalik saada veel Liivi lahes, kus Pärnu ja Saare maakonna rannakaluritel oli neile määratud kvoodist kuu alguses püüdmata 2200 tonni. Lisaks saavad Harju, Hiiu, Lääne ja Saare maakonna rannakalurid püüda mujal rannikumeres veel kokku 140 tonni.