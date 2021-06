Kallas: opositsiooni sõnul ei saa Keskerakonna jamade tõttu presidendikandidaat tulla sealt

Ajal, mil presidendivalimised on ukse ees, on hakatud palju spekuleerima teemal, kes võiks olla ühe või teise erakonna presidendikandidaat. Seni kõige tõenäolisemaks Keskerakonna presidendikandidaadiks peetud erakonnajuht Jüri Ratas teatas, et tema kandidatuuri erakond üles ei sea ning väidetavalt pole tema ka presidendiks kandi­deerida soovinud. Küll aga liiguvad kuuldused, et ­tsentristide kandidaadiks võib saada pikaaegne keskerakondlane, ajaloolane ja riigikogu liige Aadu Must. Küsimusele, kas Must võiks ­olla Eestile hea president, vastas Reformi­erakonna esimees, peaminister Kaja Kallas, et sel, mida tema isiklikult sellest kandidaadist arvab, ei ole mingit tähtsust, sest vaja on kandidaati, kes koguks endale nii koalitsiooni- kui ka opositsioonierakondade hääli. «Kui ma olen pidanud arutelusid opositsioonierakondade esindajatega, siis kõlas sealt selline ütlus, et ­arvestades kõiki jamasid, mis Keskerakonnal on, ei saaks tegelikult see kandidaat tulla Keskerakonnast, kuivõrd president võiks olla moraalimajakas,» võttis ­Kallas teema kokku.