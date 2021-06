Pressinõukogu: Postimees ei rikkunud oma artiklis head ajakirjandustava

Navest Agency OÜ kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab väljamõeldist naftatankerite Arrow Star ja Velos Fortuna kohta, sest need ei ole STS-operatsioonidega seotud. Samuti on artiklis oletuslik viide tankeri Minerva Helen reostuse kohta seoses STS-operatsiooniga, kuigi tegelikkuses seost STS-operatsiooni ja reostuse vahel tõestatud ei ole. Kaebaja ei pea õigeks ka artiklis olevat väidet, nagu süüdistaks nad keskkonnaministeeriumi põhiseaduse rikkumises. Samuti ei ole kaebaja rahul, et artiklis ei tooda välja esitatud ohutusargumente.