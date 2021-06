Muinsuskaitseamet: Estonia juurdeehitus läheb väärtustega vastuollu

Juurdeehitus läheb muinsuskaitseliste väärtustega vastuollu viiel puhul. Nii muudab muinsuskaitseameti hinnangul taotluses esitatud mahtude visualiseeringus juurdeehitis oluliselt mälestisena kaitse all oleva hoone välisilmet. Juurdeehitise rajamine tähendaks suure tõenäosusega maapinnas säilinud arheoloogilide ainese suuremal või vähemal määral likvideerimist. Juurdeehitis rikub Tallinna vanalinna ümbritseva ajaloolise rohealade terviklikkuse. Estonia teatri Pärnu mnt poolse faasadi ees paiknev Uue turu ala on Eesti ajaloo seisukohalt oluline mälupaik ning viiendaks on juurdeehitise kavandamine vastuolus looduskaitse all oleva Tammsaare pargi kaitseeesmärgiga.