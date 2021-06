Omanikud võitlevad puuküürnikega seotud käsi

«Alguses mõtlesin, et pole hullu, kui mõni kuu ei maksa – kriisiaeg ka ja paljud kaotavad töö. Olin mõistev,» räägib ta ning lisab, et mitme kuu vältel valetas mees, et üür laekub kohe-kohe. Kui tänavu märtsis täitus pool aastat viimasest üüri ning vee- ja elektriarvete maksmisest, otsustas Linda, et olukord ei saa jätkuda, ning palus mehel välja kolida. 25. märtsil tegi Linda tütar üürnikule erakorralise lepingu lõpetamise ning palus mehel kahe nädala jooksul ehk 8. aprilliks välja kolida.